中證網訊（實習記者 張憲）11月28日晚，天潤乳業（600419）發佈公告，公司第二大股東兵團乳業將其持有公司的160萬股限售流通股質押給金谷國際信託，質押股份占公司總股本的比例為1.55%。截止目前，兵團乳業持有公司14,058,254 股限售流通股份，占公司總股本的13.58%。截止本公告發佈之日，兵團乳業已累計質押其持有公司14,050,000股限售流通股份，占本公司總股本103,557,209股的13.57%。