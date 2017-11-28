天潤乳業：第二大股東質押公司160萬股股份北京新浪網 (2017-11-28 21:09)
中證網訊（實習記者 張憲）11月28日晚，天潤乳業（600419）發佈公告，公司第二大股東兵團乳業將其持有公司的160萬股限售流通股質押給金谷國際信託，質押股份占公司總股本的比例為1.55%。截止目前，兵團乳業持有公司14,058,254 股限售流通股份，占公司總股本的13.58%。截止本公告發佈之日，兵團乳業已累計質押其持有公司14,050,000股限售流通股份，占本公司總股本103,557,209股的13.57%。
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