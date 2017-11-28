中新社北京11月28日電 (記者 應妮)主題為「傳統文化×未來想像」的「文化+科技」國際論壇28日在故宮博物院舉辦。聯合國教科文組織駐華代表處、法國盧浮宮博物館、日本東京國立博物館、俄羅斯艾爾米塔什博物館、西班牙加泰羅尼亞國家藝術博物館、上海博物館、南京博物院、中國社會科學院等博物館和機構代表與會。

該論壇旨在通過學術研討、業界交流和成果展示，整合文化與科技領域的優勢資源，為傳統文化的數字化保護、研究、展示提供具有國際性和前瞻性的理論支撐和應用途徑，推動傳統文化的傳承與發展。

在開幕式上，中國國家文物局副局長顧玉才表示，隨著近年來應用科技的發展，文物保護領域取得了顯著成果，特別是互聯網科技在價值認知、文化傳承方面顯示出巨大的潛能。2016年中國五部委聯合啟動了「互聯網+中華文明」的行動計劃，旨在把互聯網創新成果與中華文化的傳承創新深入融合，深入挖掘拓展文物蘊含的歷史、技術、科學價值和時代精神，豐富文化供給、促進文化消費。

故宮博物院院長單霽翔從文化和科技交叉融合的視角，闡述了故宮博物院在文化遺產數字化保護和監測、信息網路和管理平台搭建、數字資源管理和應用、數字化展示和傳播、數字化應用研究等方面所取得的突破性進展和階段性成果。

他指出，深化「文化+科技」概念要深入挖掘博物館資源與科技對接，更重要是跟人們生活對接。這就需要細緻體察大眾在生活中對文化的渴望，不斷把博物館的文化精髓和科技發展對接起來，這樣才會有「1+1大於2」的效果。「我相信文化+科技的力量，它的探索之路是永無止境的，它的魅力也將不斷呈現。」

聯合國教科文組織駐華代表處代表歐敏行博士圍繞「通過信息通信技術與創新保護文化遺產」這一主題，介紹了聯合國教科文組織在文化遺產的保護、傳承與推廣方面做的工作。

為期兩天的論壇包括三個分論壇，分別為「新思維：數字技術下的未來博物館」、「新路徑：數字時代與傳統文化的新生」以及「新融合：走入日常的科技與人文暨騰雲峰會」。

「傳統文化×未來想像」數字文化藝術展同期開幕並對公眾免費開放，展期持續至12月8日。(完)