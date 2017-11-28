衛計委：中國農村衛生廁所普及率約八成北京新浪網 (2017-11-28 20:46)
中新社北京11月28日電 (記者 董子暢)記者28日從中國國家衛生計生委獲悉，2004年以來，中央財政累計投入83.8億元人民幣，新建、改造2126.3萬戶農村廁所。到2016年底，全國農村衛生廁所普及率已達80.3%，東部一些省份達到了90%以上。
廁所是人們生活中必不可少的基本衛生設施，對公眾健康至關重要，也是反映社會文明進步程度的重要標誌。新中國成立初期，農村地區廁所簡陋，「一塊木板兩塊磚，三尺柵欄圍四邊」曾經是中國農村廁所的寫照。
據衛計委相關負責人介紹，中國農村改廁工作取得顯著成績，廣大農村地區基本衛生條件明顯改善，帶來的健康效益、環境效益、經濟效益和社會效益逐步顯現。1993年，第一次農村環境衛生調查結果顯示，全國農村衛生廁所普及率僅為7.5%。到2016年底，全國農村衛生廁所普及率已達80.3%，東部一些省份達到了90%以上。在一些基礎條件比較好、居住比較集中的農村地區，具有完整上下水的水沖式廁所已經基本普及。
上述負責人表示，通過開展農村改廁，對糞便實施無害化處理，有效殺滅糞便中的細菌和寄生蟲卵，減少蚊蠅孳生，實現了從源頭上預防控制疾病的發生流行。醫改農村改廁項目綜合效益評估顯示，項目地區糞-口傳播疾病的發病率明顯下降，由37.5/10萬降至22.2/10萬，其中痢疾、傷寒和甲肝發病人數分別下降35.2%、25.1%和37.3%。
衛計委表示，下一步，全國愛國衛生運動委員會和各成員單位將提高改廁質量，確保完成2020年全國農村衛生廁所普及率達到85%、東部地區和有條件的中西部地區基本完成農村戶廁無害化改造的目標。同時，雖然中國農村衛生廁所普及率達到80.3%，但糞便無害化處理率只有60.5%，需要進一步提升改廁質量，力爭2030年實現全國無害化衛生廁所全覆蓋。(完)
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