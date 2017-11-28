中新社印度尼西亞日惹11月28日電 (記者 林永傳)第十四屆人口與發展部長級國際會議28日在印度尼西亞日惹市舉行。來自全球30多個國家和相關國際組織的250餘名代表出席會議。

中國國務院副總理劉延東出席當天上午的開幕式並發表主旨發言。

人口與發展南南合作夥伴組織主席、中國國家衛生計生委主任李斌主持開幕式，印尼日惹蘇丹哈孟古布沃諾十世，聯合國副秘書長、聯合國人口基金執行主任卡奈姆，印尼人類發展和文化統籌部部長布安先後致辭，布安鳴鑼啟動本次會議。

本次會議的主題為「可持續城市、人口流動和國際移民：南南國家的觀點和舉措」，體現了發展中國家對人口問題的共同關切。

與會代表將就「城市背景下的女性和兒童健康」、「將人口動態納入城市發展規劃」、「促進城市健康老齡化」、「移民人口的生殖健康」、「貧困與生殖健康之間的關係」等專題進行深入研討。

作為世界上人口最多的國家，中國政府實施人口均衡發展國家戰略，促進人口與經濟社會協調發展，推動人口融入經濟社會政策，積極實施健康中國戰略，不斷提升人民群眾的健康福祉。

中國政府始終高度重視人口與發展領域的南南合作。自1997年加入夥伴組織以來，開展了一系列富有成效的工作。2016年，中國成功舉辦了人口與發展南南合作部長級戰略對話，通過了《北京行動計劃》。今年5月，中國成立了人口與發展南南合作卓越中心，加強中國在人口領域南南合作的機制建設。中國為人口與發展事業貢獻了「中國智慧」和「中國力量」。(完)