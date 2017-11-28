中新社北京11月28日電 (記者 龐無忌)華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家、財政部財政科學研究所原所長賈康28日在「《財經》年會2018：預測與戰略」上表示，現在看來，中國經濟「軟著陸」已經有相當大的把握，「L型轉換的尾巴似乎拉出來了」。

資料圖：房地產樓盤。 中新社 記者 張斌 攝

資料圖：房地產樓盤。中新社記者 張斌 攝

今年前三季度中國GDP增速為6.9%，賈康此前預計，第四季度中國經濟增速仍將維持6.7%以上。對於「軟著陸」的概念，賈康認為，中國如果能乘勢完成大型的「L」轉換，由高速切換到到中高速增長就是成功實現了「軟著陸」。

賈康認為，中國經濟過去幾十年的超常規發展帶有明顯粗放特徵。但一直粗放發展下去是沒有可持續性的，環保、食品安全、收入分配等問題隱患疊加，需要通過改革攻堅克難。當前中國正經歷著從原來的「又快又好」轉變為」又好又快」、經濟「軟著陸」的發展過程。

中共十九大提出構建現代化經濟體系，其中一個明顯的信號是，十九大報告通篇未提GDP，這說明中國正在追求質量第一、效率優先，打造經濟升級版。

不過，賈康提出，不以GDP論英雄，以什麼論英雄？這個問題一定要解決。GDP指標有其局限性，它只能反映一段時間內的經濟總量，不能同時反映經濟結構是優化還是惡化了，也不能反映效益水平是提高還是降低了。所以在實際操作的過程中，要輔以其它的指標。2035年中國要基本實現社會主義現代化，這個目標的實現需要與之匹配的指標體系，「這是一個必須在供給側結構性改革中努力解決的問題」，賈康說。(完)