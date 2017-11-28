賈康：中國經濟「軟著陸」已有相當大把握北京新浪網 (2017-11-28 20:46)
中新社北京11月28日電 (記者 龐無忌)華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家、財政部財政科學研究所原所長賈康28日在「《財經》年會2018：預測與戰略」上表示，現在看來，中國經濟「軟著陸」已經有相當大的把握，「L型轉換的尾巴似乎拉出來了」。
資料圖：房地產樓盤。中新社記者 張斌 攝
今年前三季度中國GDP增速為6.9%，賈康此前預計，第四季度中國經濟增速仍將維持6.7%以上。對於「軟著陸」的概念，賈康認為，中國如果能乘勢完成大型的「L」轉換，由高速切換到到中高速增長就是成功實現了「軟著陸」。
賈康認為，中國經濟過去幾十年的超常規發展帶有明顯粗放特徵。但一直粗放發展下去是沒有可持續性的，環保、食品安全、收入分配等問題隱患疊加，需要通過改革攻堅克難。當前中國正經歷著從原來的「又快又好」轉變為」又好又快」、經濟「軟著陸」的發展過程。
中共十九大提出構建現代化經濟體系，其中一個明顯的信號是，十九大報告通篇未提GDP，這說明中國正在追求質量第一、效率優先，打造經濟升級版。
不過，賈康提出，不以GDP論英雄，以什麼論英雄？這個問題一定要解決。GDP指標有其局限性，它只能反映一段時間內的經濟總量，不能同時反映經濟結構是優化還是惡化了，也不能反映效益水平是提高還是降低了。所以在實際操作的過程中，要輔以其它的指標。2035年中國要基本實現社會主義現代化，這個目標的實現需要與之匹配的指標體系，「這是一個必須在供給側結構性改革中努力解決的問題」，賈康說。(完)
關鍵字：
上一則：中國雜交粳稻品種在柬埔寨試種成功
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 側開袖格紋洋裝-CHARINYEH
- 寵愛物語 休閒喵跳台(米色+咖啡色) 50x50x120cm
- 【頂級美國ILG鑽】八心八箭仿真鑽石戒指-1克拉萊茵河款 RI0
- 【SKECHERS】健走系列 ON THE GO CITY 3.0(55305BKW)
- PORTER - 個性女孩MISS PORTER 休閒輕巧斜背包 - 深藍(圓點
- 【mysheros 蜜雪兒】純棉亮眼花朵印花修身上衣(黑)
- GEOX - U XENSE MOX A 休閒鞋 牛皮
- ILEY伊蕾 金屬光感提花短袖洋裝(紫/灰)-動態show
- GEOX - U JUAREZ 休閒鞋 布料 針織
- 【SAMPO 聲寶】4路2鏡1T AHD 四路單碟監控主機 SONY晶片10
自願加班算不算加班？網友吵翻了，標準答案讓人意外【北京新浪網】
四價宮頸癌疫苗12月20日南京開打【北京新浪網】
再見，余光中！讓我們再讀一遍《鄉愁》...【北京新浪網】
老人為占亡妻房產找假兒子起訴 致法院作錯誤判決【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》