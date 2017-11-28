中新社北京11月28日電 (記者 劉旭)「先手背、後手心，代表『隨緣』；提起雙手、任水珠滴落，代表『捨得』。」跟隨茶藝老師的指導和示範，16名來自哈薩克、喬治亞和伊朗的音樂家們依次完成中國宋代傳統茶藝的凈手禮。

11月25日至28日，中央音樂學院與中國宋慶齡青少年科技文化交流中心聯合主辦的「世界音樂周2017——『一帶一路』沿線國家音樂國際研討會暨青少年世界音樂教育交流展示活動」在北京舉行。28日，交流團的音樂家們來到中國宋慶齡青少年科技文化交流中心，感受中國宋代茶藝「水丹青」。

溫杯燙盞、撮末入盞、調製茶膏、擊拂茶湯，茶室內的音樂家們目不轉睛地看著茶藝老師的操作步驟。

茶湯調製完畢之後，老師講解到「水丹青」茶藝最精華的一環：用茶膏在茶湯上書寫、作畫。異國音樂家們一筆一劃地在茶湯上「描畫」出了隸書、楷書、行書等不同字體的「粹」字。

看著茶湯上出現的漢字圖案，喬治亞音樂家亞歷山大驚呼「這太有趣了！簡直像是魔法！」他說這是他第一次嘗試中國綠茶，沒想到能有機會親手調製茶湯並寫字作畫，「這次體驗不僅僅是做一杯茶，更是在感受中國文化，體驗中國的傳統藝術。」

來自伊朗的音樂家告訴記者，伊朗北部人民也有飲茶的歷史，而且波斯語中「茶」的發音和漢語極為相似，「這說明在遙遠的古代，中國人和波斯人就有了友好交往和文化的溝通。」他們指著屏幕上「一帶一路」沿線國家地圖說，這不僅是貿易交往的路線，也是文化交流的通道。

「茶是古老的文化，以前我聽說過中國傳統茶藝，不過那都是在電視和書上看到的，今天可以有機會親自體驗點茶藝術是非常棒的經歷。」喬治亞音樂家Zurab告訴記者，體驗茶藝不僅讓他學到了一種新的飲茶方式，也從傳統的制茶流程和飲茶禮儀中感受到了中國的古老哲學。

體驗活動過後，音樂家們先是與自己的「作品」合影自拍，之後才「捨得」飲下茶湯，「味道真不錯！和我之前喝的加了糖的紅茶很不一樣！」亞歷山大說，他要在北京買一些綠茶帶回國，讓自己的家人和朋友也有機會感受下中國茶的味道。

此次交流活動邀請了來自伊朗、哈薩克、喬治亞、印度、印度尼西亞、加拿大、德國的30餘名傑出音樂家、著名學者，通過4天12場音樂講座工作坊、學術研討會，5場音樂會和豐富的體驗活動，為各國專家學者與中國音樂家、從事世界民族音樂研究與教學的老師提供了一場零距離的交流盛宴。(完)