？？？？導演陳蔚現場介紹劇目 杜洋 攝

中新網北京11月28日電 (記者 應妮)河北廊坊市首部大型原創音樂劇《紫檀》將於12月13至14日在北京保利劇院上演。該劇從導演、編曲到舞美都堪稱「夢之隊」組合。

音樂劇《紫檀》講述了一代清宮名匠為保全民族瑰寶和手藝人的職業尊嚴不惜付出生命代價的感人故事。著名歌劇音樂劇導演、表演教育家陳蔚擔任總導演，中國音協副主席、著名作曲家孟衛東擔綱作曲，一級舞美設計師劉科棟、孟彬、胡天驥分別擔任舞美設計、燈光設計和多媒體設計。值得一提的是，這一支主創團隊正是在第十屆中國藝術節上斬獲「文華大獎」歌劇《紅河谷》的原班人馬，音樂劇《紫檀》也是這幾位藝術家繼《紅河谷》之後的再度聯袂合作。

主演田浩現場展示片段 杜洋 攝

主演田浩現場展示片段 杜洋 攝

在28日的發佈會上，導演陳蔚介紹，作品藝術化展現木匠家族傳統禮俗文化，還原「京作」製造宏大場面，中國傳統民用榫卯結構建築和史上最大的明清官帽椅被搬上舞台，展現了子牙河一帶清末民初民俗文化以及商賈繁榮景象；觀眾還將現場聆聽根據冀中平原民歌、小調、古曲、曲藝進行搜集整理創作而成的28段美輪美奐的音樂，以及由50位舞蹈演員組成的宏大表演陣容。

音樂劇《紫檀》以廊坊大城「京作」紅木文化發展傳承為背景，以手藝人保全民族瑰寶為主線，以普通百姓愛恨情仇為輔線，演繹了近現代京畿重地宮廷、官吏、商賈、民俗、藝術及社會各界人士百態，宏觀展現中國政治、經濟、文化、社會的歷史進程與發展規律，深刻闡釋中華紅木文化精髓，以人文故事、產業品牌、藝術創作彰顯產業脈絡、區域文化、民族精神、中國能量。

劇中男一號由中央歌劇院一級演員田浩擔綱主演，女一號由中國音樂學院高材生同時也是廊坊籍姑娘的劉玥出演。

演員現場片段展示 杜洋 攝

演員現場片段展示 杜洋 攝

據悉，音樂劇《紫檀》經過歷時18個月的創排，今年2月在廊坊進行了首輪演出。該劇一經推出就獲得了觀眾和眾多音樂劇領域專家、學者的一致好評。這一次將在保利劇院上演的版本是在匯總觀眾、專家意見和建議后經過主創精心修改和提高的版本。

廊坊市委宣傳部常務副部長梁雪梅表示，《紫檀》作品首次嘗試與地方政府、優秀企業、當地高校、商演院線等機構合作，資源共享，優勢互補。作為「廊坊文化走出去精品文藝進北京」的先行者，此舉將更好地宣傳推介廊坊，提高廊坊的知名度和美譽度，進一步推動京津冀文化協同發展。(完)