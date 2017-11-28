？？？？江陰市政務服務中心。 唐娟 攝

中新網江陰11月28日電 (記者 唐娟)中國現代化的縣域治理體系將如何改革？正在江蘇江陰市試行的行政管理體制集成改革或將成為模版。

通過「一張網」進行村莊治理管理，讓江陰徐霞客鎮備受各界關注。今年7月13日，江蘇省印發《江陰市縣級集成改革試點總體案》，確定江陰成為江蘇唯一的縣級集成改革試點，複製徐霞客鎮的經驗。10月，新的行政管理模式開始在江陰運行，至今剛過滿月，江陰的此項改革被看作「為江蘇乃至全國縣域治理體系現代化建設改革大局探路」。

江陰新的行政服務大廳運營一個月，江陰市長向第500張建築工程施工許可證頒證。 唐娟 攝

江陰新的行政服務大廳運營一個月，江陰市長向第500張建築工程施工許可證頒證。 唐娟 攝

「以前辦建築工程施工許可證最短也要3個月，最長等過11個月，遞交材料要往返十多個部門很多趟，如今19天就拿到了。」江陰長嶺物貿有限公司董事長夏繼發拿著手上的建築工程施工許可證很是感慨，在江陰做了20多年生意的他，見證了行政管理體制的數次變革，如今全新啟動的江陰市政務服務中心，「一窗式」解決問題，讓他沒想到。

在江陰，1090項與群眾、企業關係密切的行政審批(服務)事項，通過「一窗式」政務服務大廳和政務信息網，「不見面」和「見一次面」就能辦結。政務服務大廳，將原來的專業窗口，整合成綜合窗口。需要辦理事項，在任何一個窗口遞交材料都能辦，隨後，所有的審批都在「一張網」上跑。在江陰政務信息網上，民眾隨時可以查詢辦理進度，辦理完成，跑一趟拿「證」即可。

江陰58個部門通過大數據併入江陰政務網，最大程度打破了各職能部門之間的界限，任何行政審批，群眾不跑腿，「網上跑」。大數據監管審批流程，群眾的滿意度，將與行政審批部門的績效工資挂鉤，「為人民服務」大數據說了算。

在江陰市綜合管理服務指揮中心，一塊實時更新影像和數據的藍色大屏幕上反映著江陰的大事小情。城市中難管的小事，如今藉助大數據，不僅有人管，管得好不好都有指標，管理環節全程可追溯。

江陰市綜合管理服務指揮中心，一塊實時更新影像和數據的藍色大屏幕上反映著江陰的大事小情。 唐娟 攝

江陰市綜合管理服務指揮中心，一塊實時更新影像和數據的藍色大屏幕上反映著江陰的大事小情。 唐娟 攝

大數據構建起橫向聯結117個市級機關部門、群團協會、企事業單位，縱向貫通17個鎮(街道)、269個村(社區)的聯動管理網路。全市治理「一張網」，以人均管理300戶或1000人為標準，將全市劃分成三級網格，每個網格配備「一長五員」，即網格長、網格員、督察員、信息員、巡查員和聯絡員。

樓梯間的小廣告、建築垃圾擋道……一張照片上傳到城市管理平台，大數據會立即分配任務進行問題受理，通過GPS系統定位核查，每個網格內的管理人員的工作軌跡及工作量都可核查，工作處理的標準化及民眾對問題處理的滿意度，都將影響網格管理人員的考核。

同時，綜合執法局，按照網路片區，「一支隊伍」統一行使城管、環保、安監、文化等13個部門的647項行政執法權，根治了「多頭管理、相互推諉」難題。

江陰的政務數據匯聚一張網，解決了信息不互通導致的「孤島」難題，社會救助體系也因此更加完善。

江陰集成改革用大數據跑通最後一公里，構建了「一個中心管協同、一個網格管治理、一枚公章管審批、一支隊伍管執法、一個網格管服務、一個平台管信用」的基層治理模式。江陰市委書記陳金虎表示，江陰在集成改革方面的探索和成績，也是江蘇深入貫徹落實中央部署全面深化改革生動實踐的一個縮影。2018年底，江陰將基本完成集成改革的各項改革任務，為全省全國縣域治理創新率先探索、趟出新路。(完)