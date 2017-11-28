中青在線北京11月28日電 （中國青年報·中青在線記者 王亦君） 最高人民法院今天通報，最高人民法院、公安部、司法部、中國保險監督管理委員會近日聯合下發《關於在全國部分地區開展道路交通事故損害賠償糾紛「網上數據一體化處理」改革試點工作的通知》（以下簡稱《通知》）。

根據《通知》，四部門決定在北京、河北、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、廣東、海南、四川、重慶等14個省市聯合開展道路交通事故損害賠償糾紛「網上數據一體化處理」（以下簡稱「網上一體化處理」）改革試點工作。

網上一體化處理包括責任認定、理賠計算、在線調解、在線鑒定、在線訴訟、一鍵理賠等流程。

試點地區人民法院應建立和完善訴調對接機制，按照共建共治共享原則，建立網上一體化處理平台，努力實現責任認定、理賠計算、調解、司法鑒定、法院訴訟、一鍵理賠、道路交通事故社會救助基金墊付及追償、法律諮詢等業務的在線處理與信息共享，有關部門及保險行業應予積極配合。

人民法院在線作出司法裁判並送達當事人後，應及時上傳有關裁判文書等訴訟信息。

根據《通知》，是否適用網上一體化處理由當事人自願選擇。

當事人選擇的，糾紛進入訴訟程序前，應按照《公安部 司法部 中國保險監督管理委員會關於推行人民調解委員會調解道路交通事故民事損害賠償工作的通知》以及《最高人民法院 中國保險監督管理委員會關於全面推進保險糾紛訴訟與調解對接機制建設的意見》的有關規定開展訴前調解、一鍵快速理賠。

此外，網上一體化處理進行調解，不收取任何費用。

根據《民事訴訟法》、《人民調解法》及《最高人民法院關於建立健全訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制的若干意見》、《最高人民法院關於擴大訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制改革試點總體方案》等相關規定，經網上一體化處理達成的調解協議，具有民事合同性質，當事人應當信守。

《通知》強調，有關調解組織應實時上傳調解協議等調解信息。雙方當事人可以就調解協議共同申請在線司法確認。人民法院依法作出確認裁定后，一方當事人拒絕履行或未全部履行的，對方當事人可申請強制執行。

《通知》要求，試點地區的公安機關交通管理部門處理交通事故時，當事人對事故損害賠償有爭議的，應積極引導當事人選擇網上一體化處理，並及時將相關當事人、事故車輛、責任認定等信息傳遞至網上一體化處理平台。當事人在法定時限內一致書面請求公安機關交通管理部門調解的，應當進行調解。

此外，道路交通事故造成人身或財產損害需要申請鑒定的，受理糾紛的調解組織可徵求各方當事人的意見，在調解階段在線啟動鑒定程序、選定鑒定機構並徵得各方當事人同意、繳納鑒定費用、傳輸鑒定檢材、通知各方當事人到場鑒定、形成鑒定意見及逐案對鑒定意見進行評價，並向司法行政機關反饋評價結果。

一方當事人自行委託有關部門作出的鑒定結論，另一方當事人有證據足以反駁並申請重新鑒定的，應予准許。

《通知》要求，試點地區的保險監管機構應引導各保險公司積極通過網上一體化處理進行理賠，凡在平台上調解或裁判結案的案件，當事人在線發起一鍵理賠請求的，保險公司應在期限內進行快速賠付。

據了解，網上一體化處理改革試點自《通知》下發之日起為期兩年，分步實施，試點階段只適用於涉保險的道路交通事故損害賠償糾紛，未參保的有關糾紛可參照執行。

最高人民法院審判委員會專職委員劉貴祥介紹說，最高人民法院、公安部、司法部、中國保險監督管理委員會將共同加強指導，適時組織階段性檢查總結，待條件成熟時在全國推廣。