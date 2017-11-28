「AI·楊浦智見未來——楊浦區新一代人工智慧產業政策與重點項目發佈會」在長陽創谷舉行。 芊燁 攝

中新網上海11月28日電 (記者 陳靜)上海楊浦將致力建成「物聯、數聯、智聯」三位一體的智慧城區，成為全中國領先的綜合應用創新示範基地，並打造百億級產值人工智慧產業集聚區。

28日，「AI·楊浦智見未來——楊浦區新一代人工智慧產業政策與重點項目發佈會」在長陽創谷舉行。記者獲悉，未來楊浦將聚集20個人工智慧深度應用場景，30個以上人工智慧應用示範項目，2-3個人工智慧創新平台，1個人工智慧特色產業集聚區，2-5家人工智慧創新標杆企業等。

此番，楊浦區披露的新一代人工智慧產業政策的內容圍繞人工智慧產業鏈的各個環節，支持力度可謂「大手筆」：對於人工智慧產業領域的全國乃至全球標杆型機構，該區將給予高達500萬元人民幣(下同)的開辦費補貼、租房補貼和高達1000萬元的購房補貼；對領軍企業的高新技術成果轉化項目研發投入經評估后予以10%的補貼，最高達到500萬元。

多家知名企業發起的「新一代人工智慧與大數據聯盟」正式成立。 芊燁 攝

擁有核心自主知識產權的初創型企業，將有機會入駐人工智慧及大數據創新基地，並獲得6個月到3年的房租補貼；如果獲得風險投資青睞，按照獲得投資的金額，經評估后，企業還有機會獲得最高達500萬元的投資后保障獎勵。

據介紹，對於平台型企業，楊浦區將按照平台企業年交易額的1%進行補貼，最高可到1000萬元；對社會開放的重點實驗室、工程中心等，該區將給予最高600萬元獎勵。另外，相關政策還包括普惠性的住房支持政策和投融資保障政策等。據悉，此前，上海市政府已正式發佈《關於上海推動新一代人工智慧發展的實施意見》。

上海楊浦區還調動高校、企業和社會資源，加速新興科技成果轉化，推動產業發展和升級。 陳靜 攝

據了解，楊浦區當日披露的政策設計聚焦人工智慧產業鏈上的基礎支撐、核心技術、應用場景、服務平台四大板塊。基礎支撐類板塊包括新思科技、華虹科技等行業翹楚；核心技術板塊有黑芝麻科技、上海數荃等先鋒企業，應用場景板塊中愛馳億維圭目機器人、即科金融等各領風騷；而上海楊浦區晶元產業創新中心和服務機器人產業園、企源AI平台等項目則奠定者產業未來發展的基礎。

上海楊浦區還調動高校、企業和社會資源，建設上海智能產業研究院，加速新興科技成果轉化，推動產業發展和升級。當日，楊浦區和復旦大學等共同建設上海類腦晶元與片上智能系統功能型平台；該區會同高校和企業，共同建設上海大數據金融創新中心。

當日，多家知名企業發起的「新一代人工智慧與大數據聯盟」正式成立。這標誌著楊浦新一代人工智慧多元創新生態初露端倪。(完)