中新網北京11月28日電 (記者 張希敏)北京師範大學中國公益研究院28日在北京發佈「中國老年人政策進步指數」。該指數顯示，2016年中國老年人政策進步指數排名前十位的省份依次為上海、北京、福建、浙江、江蘇、甘肅、山西、山東、雲南、新疆。老年人政策整體發展態勢良好，進展顯著。

此次調研指數為2015年和2016年期間，包含政策環境、社會服務、社會救助、社會保險、社會福利、老年教育與自治6個一級指標，以及24個二級指標。評價對象為除港澳台外的全國31個省、市、自治區。此外，發佈的中國老年人政策進步指數指標的基礎數據主要來源於《中國統計年鑒》《中國民政統計年鑒》《中國衛生和計劃生育統計年鑒》和公開信息。

指數顯示，滬、京、閩等省多項指標領跑全國。上海老年人社會服務、社會福利多項政策領跑全國，民辦非企業註冊養老機構比率、養老服務機構人員配比、養老機構收住失能半失能人員比例等指標均位居全國第一。北京持續推動居家養老政策創新和老年人福利，出台全國首個開展居家養老服務立法，率先建立95周歲及以上老年人補助醫療制度。福建兩年穩居第三，多項政策有序推進，每萬名老年人擁有老年大學20所，居全國第一。

縱觀2012年至2016年中國老年人政策進步指數排名結果，五年指數變化呈現三大特點。一是東部地區老年人政策持續引領全國。二是前十排名變動小、較穩定，吉林等4個省份排名浮動較大。三是老年人政策逐步與經濟發展水平相適應，但經濟不是決定因素。

指數顯示，省級老年人政策創新亮點呈現以下亮點：北京、天津、上海、浙江、福建、廣東、四川、甘肅等8個省份開展老年人需求評估，上海已為2.9萬老人派送服務；上海、山東實施長期護理保險，失能老人護理保障初見成效；7個省份上調高齡津貼標準，海南標準最高、上海範圍最廣；23個省份出台社區居家養老服務規範，上海最為細緻全面；9個省份出台公建民營實施指導意見，廣西對運營主體要求最嚴格；24個省份確定開展醫養結合試點，京、魯、豫出台服務規範；京、滬、川等6個省份出台適老化改造專項規劃，打造宜居環境；江蘇等4個省份出台養老融資專項文件，16省提出設立投資引導基金；北京、天津等17個省份出台多項政策促進養老人才隊伍專業化；機構與社區居家養老服務標準化體系逐步形成。

指數認為，整體看，2015年－2016年，國家高度重視人口老齡化問題，養老、醫療社會保障制度改革深度推進，呈現發展趨勢為：老年人政策創新和落實力度將不斷加強；老年社會保障將從提標擴面向多支柱、全覆蓋、可持續發展；醫養融合的老年健康服務體系建設將快速提升；社會力量在養老服務中的主體作用將進一步發揮；滿足老年人社會參與和精神文化需求將成為各地重點任務之一；養老服務標準體系建設將得到進一步加強。(完)