中新社香港11月28日電 第二十一屆「北京·香港經濟合作研討洽談會」(京港洽談會)28日在香港舉行，主題為「創新引領、要素互通、開放發展、共創繁榮」。

本屆洽談會圍繞北京作為首都城市的戰略定位和香港的發展定位，以科技創新中心建設、服務業擴大開放綜合試點、改革優化營商環境等為主線，推動兩地在「高精尖」產業各領域深化投資貿易合作，為京港合作開創更美好的未來。

香港特區行政長官林鄭月娥在開幕式上致辭表示，發展創新及科技、推動創意產業是香港特區政府工作重點之一，這與北京市科技創新中心、文化中心的定位不謀而合，相信兩地未來會有很大合作空間，並表示歡迎北京市科創企業和創意產業人才考慮到香港發展。

北京市代市長陳吉寧表示，京港兩地始終保持密切的溝通聯絡，兩地合作具有深厚基礎和廣闊空間。京港洽談會創立於1997年，20年來累計簽約項目500多個，合同金額750多億美元，合作領域從科技、金融、貿易、房地產，拓展到城市建設管理，生態環保、民生保障等方方面面。

香港貿易發展局主席羅康瑞說，通過往屆的京港洽談會所搭建的平台，北京和香港在商貿、雙向投資、服務業、民生生活、人才交流、住房和醫療、城市基建到文化創意等方面的合作都越來越密切，希望在「一帶一路」的推進下，京港合作可以開創更廣闊的合作空間。

開幕式結束后，北京市通州區人民政府舉辦了北京城市副中心專場推介會。活動中，北京市通州區人民政府常務副區長崔松光圍繞中央關於城市副中心規劃建設要求、發展優勢、營商環境、合作商機等重點，對北京城市副中心進行了整體推介。之後，北京市規劃和國土委員會總規劃師施衛良對北京城市副中心規劃藍圖進行了詳細介紹。(完)