？？？？頒獎現場。 潘旭臨 攝

中新網北京11月28日電 (記者 潘旭臨)由環保部宣傳教育中心、中華環境保護基金會和大眾汽車集團(中國)攜手舉辦的「千名教師環境友好使者」項目2017青少年環保創意大賽28日在北京落幕並舉行頒獎儀式。北京師範大學附屬中學李新洋的《關於合理使用快遞信封減少浪費的研究》、海南華僑中學侯曉鴻的《水簾式交通隔離護欄》分獲兩個年齡組的特等獎。

環保部科技委委員楊朝飛、環保部宣傳教育司副司長何家振、環保部宣傳教育中心主任賈峰、中華環境保護基金會秘書長徐光、大眾汽車集團(中國)企業社會責任部高級總監殷進，以及代表全國各地中小學參賽師生的13支隊伍，受邀出席了本次活動。

自2016年起，環保部宣教中心攜手中華環境保護基金會、大眾汽車集團(中國)發起「千名教師環境友好使者」項目，項目分為「教育之年」、「創意之年」、「改變之年」三個階段。「教育之年」通過教材開發、線下深度培訓、課件設計大賽等形式，為教師提供豐富的理論知識和實踐技巧，惠益3000餘名教師。「創意之年」從對教師的培訓推進到了對學生的切實影響和改變上，從環境教育入手，培養青少年的環保意識，激發青少年對環境保護的想像力和創造力。本次環保創意大賽就集中展示了環保教育給青少年們帶來的改變。

賈峰說：「青少年是國家的未來。年輕一代的環保創新力量，將成為未來中國可持續發展的重要一環。2017青少年環保創意大賽，通過教師引導，有效培養了青少年解決環境問題的思維方式，提高了他們的創新能力，為中國環境教育事業的發展探索出了一條全新的路徑。」

殷進表示，「作為一家負責任的汽車企業，大眾汽車集團(中國)始終關注並支持中國環保教育的發展。我們欣喜地看到，經過2016『教育之年』，同學們擁有了善於觀察的眼睛和善於思考的頭腦，養成了從環保角度出發的思維方式。在『創意之年』，我們攜手各方力量，積極鼓勵並收集師生們的環保創意。在即將到來的『改變之年』，我們還將繼續推動孵化一些優秀創意項目，將『環保創意』落實成為『環保實踐』，助力中國社會的可持續發展。」

本次大賽分為11-14歲、15-18歲兩個參賽組別，共收到來自全國各地260餘所中小學的1500份環保創意作品，其中不乏「尋找木質冰棍棒替代材質」、「解決除塵過程中的揚塵問題」和「推廣舊物舊書交換」等貼近日常生活的環保選題。(完)