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中新網海口11月28日電 2017中國高爾夫球俱樂部聯賽總決賽今天在海南萬寧神州高爾夫球會開桿，首輪四人四球比賽競爭頗為激烈，會員組和公開組均是多支強隊並列領先。

首輪比賽，湖南金杯電工。長沙鷹隊、東莞老鷹隊、比奇漢高爾夫俱樂部南方隊、昆明玉龍灣俱樂部、滇高俱樂部等強隊基本派出了與分區賽陣容接近的主力陣容，而北京龍熙俱樂部、北京友朋隊、海南蜈支洲島精英高爾夫球隊、武漢龍虎隊、武漢香山俱樂部等雪藏了部分主力以備后兩輪發力。總決賽三輪不限制替補換人的規則給了各隊更多排兵布陣的空間，也給比賽增加了更多懸念。

今天，公開組最早出發的是武大精英隊的賀新怡、孟濤與北京鷹之隊的王正海、洪國民。武大精英隊是總決賽的「老面孔」，在北一區河南聖安德魯斯高爾夫俱樂部，以亞軍的成績首次直接晉級，全隊十分珍惜這次參加總決賽的機會，賀隊作為球隊的副隊長表示，「我們會在總決賽積極努力，晉級總決賽是我們隊伍逐步壯大、成績逐步提高的印證」。

主辦方供圖

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此次比賽，公開組所使用的神州球會西場，標準桿72桿，藍Tee全長6990碼，白Tee全長6363碼，而賽事規定50歲以上的選手可以選擇使用白Tee比賽。這500多碼的優勢，對於體力好的年長球手是絕對的利好。公開組昆明煙槍隊，本輪更是派出了4名50歲以上的球手參賽。

會員組方面，滇高隊的陳冠中、馬鷹第一組出發，對陣黑龍江高協哈爾濱國際高爾夫俱樂部的金正哲、李岩。兩位雲南強將身經百戰，但前九成績並不理想，僅高於標準桿2桿。

瀋陽世紀高爾夫俱樂部也曾多年參加俱樂部聯賽，今天隊員張勇、劉賀明發揮神勇，前九洞打出4鳥1鷹。而河北廊坊艾力楓社高爾夫俱樂部也盡顯強隊風範，何玉利、王洪進前九打出5隻小鳥，開局便與瀋陽世紀並列領先。

轉至后九洞，公開組的競爭越發激烈。海南蜈支洲島精英隊、東莞老鷹隊、北京友朋隊、金杯電工長沙鷹隊輪流領先，最大差距僅為2桿。會員組東莞峰景開球較晚，九洞過後成績迅速攀升，與艾力楓社並列領先。北京龍熙溫泉、南寧高協、北京友朋鴻華、昆明玉龍灣等幾支隊伍同屬領先軍團，差距也均在3桿之內。

最終，公開組由海南蜈支洲島精英隊、東莞老鷹隊、北京友朋隊，以低於標準桿11桿的成績並列領先，金杯電工長沙鷹隊、比奇漢南方隊落後1桿緊隨其後。會員組南寧高協、北京龍熙、東莞峰景以低於標準桿12桿的成績並列領先，艾力楓社一桿之差單獨第4。(完)