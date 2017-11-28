江蘇省幹線航道網布局規劃圖 （江蘇省財政廳供圖）

中新網南京11月28日電 (顧名篩)28日，江蘇財政部門公佈，為充分發揮江蘇水運優勢，2017年江蘇財政下達專項資金23億元，支持全省內河幹線航道建設。

幹線航道是綜合交通基礎設施網路的主骨架之一，與公路、鐵路並稱為交通運輸的「三駕馬車」。從運輸成本角度來看，水運是公路運輸的四分之一，鐵路運輸的二分之一，成本優勢明顯。

據了解，按照江蘇幹線航道網規劃，到2020年江蘇將建成以長江、京杭運河為主軸，以三級及以上航道為主體，形成「兩縱四橫」高等級航道組成的幹線航道網。

京杭運河鎮江諫壁船閘運調中心。(江蘇省財政廳供圖)

江蘇省財政廳介紹，用於支持內河幹線航道建設的專項資金，將重點支持江蘇幹線航道網規劃範圍內的三級及以上高等級航道建設工程，如，長三角高等級航道工程建設、省幹線航道工程建設等，同時，著重強化幹線航道與重點港口、物流園區的連接，大力破解航道「卡脖子」問題，促進骨幹航道互聯成網。

新建的秦淮新河航標，也是南京水運文化展示中心。(江蘇省財政廳供圖)

在財政資金的有力保障下，江蘇已建成內河航道總里程達24366公里，約佔全國1/5，航道密度為24.2公里/百平方公里，里程、密度均居全國第一。蘇北運河全線建成二級航道(通航2000噸級船舶)，蘇南運河全線建成三級航道(通航1000噸級船舶)，全省基本所形成了「東部達海、中部連江、蘇南成網」的高等級航道主網路。此外，江蘇內河水面上常年有13個省市的10萬余艘船舶在境內繁忙運輸，水路貨運量和周轉量分別佔全省綜合貨運的36%、70%，總量和佔比均居全國前列。(完)