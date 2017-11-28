珠海機場從12月1日起開通往返貴州茅台鎮航線 陸紹龍 攝

中新網珠海11月28日電 (鄧媛雯 余凱強)珠三角地區將與貴州茅台鎮實現空中對接。「遵義茅台機場&深圳航空聯合品牌推介會暨珠海—茅台航線開航儀式」28日在珠海舉行。據悉，從12月1日起，每周有四個航班，由珠海直飛茅台鎮。

據了解，投資概算達24.37億元的貴州遵義茅台機場位於馳名中外的中國酒都—貴州省仁懷市茅台鎮，機場距市中心16公里，按4C標準設計建設，跑道長度2600米，站坪機位4個；航站樓15000平方米。該機場可起降波音737全系和空中客車A320全系機型。

茅台機場自10月31日通航以來，目前已實現與北京、天津、成都、福州、鄭州、三亞、海口、西安、上海、長沙、濟南、貴陽等12座城市通航，珠海成為第13座通航城市。

「後續隨著機場的發展，將逐步開通至各主要省會城市及重要旅遊城市航線。」貴州遵義茅台機場有限責任公司黨委書記陳貴林介紹說，茅台機場從正式通航以來，截至11月26日，保障航班累計500架次，旅客吞吐量累計48094人次。

「珠海至茅台鎮直飛航班的開通將架起連接兩地的空中橋樑。」深圳航空總裁助理、營銷委員會總經理王愛武在推介會上表示，深航將於12月1日正式首航珠海-茅台直飛航線，每周一、三、五、七各有一個航班往返珠海、茅台兩地。珠海至茅台航班出發時間為15:00，茅台至珠海航班出發時間為18:00，均由空客A320執飛。(完)