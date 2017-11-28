現代快報訊（記者 王穎菲）宋運來認為，孩子們的想像不是無根據的想像，一定有思維的起點。

實際上，孩子們都有思維"冒泡"的能力，但是在什麼地方"冒泡"，冒多大的泡，需要誘發。

這句話也就是說，讓孩子們想像不難，但是否符合邏輯，則需要認真思考。比如，有的孩子的童話中，會出現諸如"突然過了幾萬年""一下有了某種魔力"這樣天馬行空的想像，雖然有趣，卻沒有根由、沒有邏輯思維。

對於孩子們的童話，應該是在保護其想像自由度和創新度的前提下，加以引導，讓孩子在動筆前，就建立寫作意識。否則，只是出自"本能想像"的童話，即使創作一百篇，也不會有太大的進步提升。

如果想寫出好看、好玩的童話，也有很多小秘訣。

比如，一波三折。拿老故事烏鴉喝水來舉例，孩子們可以想想，老烏鴉為什麼能喝到水，如果瓶子周圍沒有石子該怎麼辦，如果瓶中水太少、水位升不上來怎麼辦，如果有其他小烏鴉遇到同樣問題、有哪些不同的處理辦法 ……

孩子們可以根據問題，一步步進行分析解決，而不是無根據的亂想。

此外，可以增加人物關係。比如，在新烏鴉喝水的故事里，是否有其他人物，比如烏鴉爸爸媽媽，它們和小烏鴉有哪些故事。增加人物關係，是增加故事看點的一個好方法。

又比如，尋機爭辯。小烏鴉和烏鴉爸爸媽媽，又有哪些對話和爭辯呢？這可以幫助孩子們在寫作中，學會對話。

同時，巧用象聲詞，比如吹號的"滴滴答答"，大睡時的"呼呼嚕嚕"，敲軍鼓時的"咚咚咚"，這些象聲詞也是幫助把故事寫好看的一個妙招。

名師介紹：

宋運來，特級教師，著名班主任，"童漫作文"的首創者與實踐者，現任職於南師大附屬中學新城小學南校區，揚州大學中國語文教育研究所特約研究員，南京曉庄學院客座教授，揚州大學、洛陽師範學院碩士研究生導師（兼）。

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