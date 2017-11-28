中新社金邊11月28日電 (記者 黃耀輝)中國「雜交水稻之父」袁隆平倡導的「雜交粳稻品種」在柬埔寨試種成功。中國國家雜交水稻工程技術研究中心主任齊紹武28日向中新社記者表示，熱帶地區試種成功雜交粳稻品種，開創了中國在海外熱帶地區大規模種植雜交粳稻品種的新紀元。

齊紹武說，該項目已獲得柬政府以及副首相因蔡利的支持，計劃在柬種植20萬公頃。他透露，因蔡利在會見中方科研團隊時表示，希望項目與柬農業部早日對接落地實施，以幫助提升柬埔寨農業經濟發展。

柬埔寨是一個農業國，全國80%的人口直接或間接從事農業活動。據中國新「雜交粳稻品種」項目實施人黃明安介紹，2013年起中國科研團隊就在柬實居和菩薩兩省，經過近五年的實驗，目前已成功確定了四種雜交粳稻品種適應當地種植條件，填補了柬埔寨水稻種植品種的空白。

黃明安因主持粳型水稻雜交優勢利用的研究，曾獲中國全國科學大會重點科技成果獎。黃明安表示，在柬目前試種成功的1200多畝雜交粳稻四個品種長勢良好，每公頃產量近八噸，煮熟后口感勁道、柔糯、綿長，是柬埔寨當地古法撒播種植的上乘品種，有利於柬埔寨農民增產增收。

據黃明安介紹，粳稻在中國國內被稱為「東北大米」，主要在中國東北三省種植。(完)