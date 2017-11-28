（中央社台北28日電）中國官方近日頒布新規定，從2018年起，自然資源資產將成為領導幹部離任審計的經常性審計專案；這意味著，轄區內的山水林田湖草等實物量變動、環境汙染有無惡化等問題都要審計。



中共中央辦公廳與中國國務院辦公廳近日印發「領導幹部自然資源資產離任審計規定試行」新規定，對領導幹部自然資源資產離任審計工作提出具體要求，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹執行。



中國審計署副審計長秦博勇今天接受中央電視台訪問解讀新規定稱，主要是審計領導幹部在任職期間，管轄範圍內自然資源資產和生態環境的數量品質變化情況，通俗說，是「多了、少了，好了、差了」。



她表示，此項離任審計的具體內容，主要是包括山水林田湖草有關情況，具體包括土地、礦產、森林、草原、水、海洋等，當然也包括空氣品質的變化情況。



秦博勇表示，審計機關將堅持問題導向，揭示存在的問題，根據審計結果對領導幹部任職期間，履行自然資源資產管理和生態環境保護責任情況畫個像，作出總體評價。



報導稱，這項審計工作不僅運用查帳、對圖、核表、實地勘查等傳統審計方法，還將利用衛星影像、遙感測繪、大數據等先進技術，從而準確掌握自然資源資產變化情況。



秦博勇指出，這項「規定」的出台，意味著從先前的多地試點，轉向全中國全面展開。審計機關將發揮審計監督職能，推動各級領導幹部不斷增強「綠水青山就是金山銀山」的意識，牢固樹立綠色發展理念，為生態文明建設助力加油。1061128