匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

據北美院線票房數據，迪士尼皮克斯最新動畫《可可夜總會》（Coco）於感恩節假期榮登北美票房冠軍，並在11月23日至27日五天的檔期內，以7,120萬美元的票房成績，成功擊敗華納兄弟影業與DC娛樂所合作的DC擴充宇宙最新電影《正義聯盟》（Justice League）。

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其實，早在感恩節前，就有不少外媒預測《可可夜總會》將有可能超越《正義聯盟》的假期票房，卻不料於正式上映時竟成真，並以4,080美元首周票房擊敗先前《正義聯盟》3,550美元的成績，更於墨西哥上映時打破了《復仇者聯盟》在2012年創下的紀錄8290萬墨西哥披索（約1.30億台幣），成其影史上最賣座的電影。

我們也能從分析公司comScore的PostTrak觀眾問卷調查中得知，大多數民眾對於《可可夜總會》的評價相當正面，66%的觀眾認為電影「很優秀」，而23%則評價「很好」，有77%的人表示，會向別人推薦這部電影，甚至有20%的觀眾願意去電影院看第二次。

雖於今（2017）年初皮克斯的另一作品《Cars 3：閃電再起》( Cars 3 ) 所獲評價並未如過去，但此番《可可夜總會》請來《玩具總動員3》的導演李安克里奇 ( Lee Unkrich ) 執導，被看好將能為皮克斯平反，創下票房新高度。

《可可夜總會》以有數百年歷史傳統的墨西哥「亡靈節」為藍本，並描述一位對音樂懷抱夢想的小男孩幾米在亡靈節這天，他的吉他被相當排斥音樂的家人們砸毀，而後跑到吉他之神德拉古司的紀念碑裡，卻意外闖入死人的世界，而他必須找到自己的家人，才能夠順利地回到原本的世界裡。

《可可夜總會》從籌備至完成，一共花了六年的時間，李安克里奇表示，一開始決定要發展這個故事，便花了三年的時間在墨西哥做各種研究。而《可可夜總會》的城市背景便是建立在墨西哥的瓜納華托（Guanajuato, Mexico），並將其於西班牙殖民時期的建築和文化完整融入動畫中。

雖該部片大膽的以相當嚴肅地生死議題為背景，卻用創意巧妙包覆艱澀的人生課題，該片的另一位導演阿德里安莫利納表示：「死後我們都看起來一樣，唯有記憶是獨一無二，因此被記住、擁有愛成為片中重要的精神。」而她也說道，若是人們在看完電影後的第一件事，是立刻打給他們的曾祖母，問問有關他們的童年及成長故事，那麼這部片就成功了。

《可可夜總會》已於11月24日在台灣上映，有興趣的影迷們可以到影院感受該片的獨特魅力了。

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