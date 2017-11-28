俄聖彼得堡國立赫爾岑師大疏散人員進行炸彈排查北京新浪網 (2017-11-28 20:31)
中新網11月28日電 據外媒報導，俄羅斯聖彼得堡國立赫爾岑師範大學行政辦公室消息，由於接到匿名炸彈威脅電話，這所大學進行了人員疏散。
消息人士說：「進行了人員疏散，現在正在排查。」
此外，據目擊者稱，普希金列寧格勒國立大學也進行了人員疏散。
執法機關尚未就此做出官方證實。
9月11日以來，俄羅斯全國各地不斷接到炸彈威脅匿名舉報電話。俄聯邦安全局莫斯科總局指出，俄羅斯85個聯邦主體中，已有75個受到電話恐怖主義浪潮波及。
莫斯科市接到約600通此類電話，莫斯科州接到近100通。據俄聯邦安全局估算，僅莫斯科一個城市就因此損失了1.5億盧布(約合249萬美元)。沒有任何一起炸彈威脅得到證實。
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