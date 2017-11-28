青海省格爾木市政協主席郭清接受組織審查北京新浪網 (2017-11-28 20:32)
中國網11月28日訊 據中央紀委監察部網站消息，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市政協主席郭清涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。
郭清簡歷
郭清，男，1962年3月出生，漢族，甘肅省酒泉市人，本科文化，1981年12月參加工作，1988年7月加入中國共產黨，1981年12月青海省格爾木市公安局交警大隊民警，1991年1月任青海省格爾木市公安局交警大隊北郊中隊中隊長，1992年9月任青海省格爾木市公安局交警大隊副大隊長（副科級），1993年8月任青海省格爾木市公安局交警大隊大隊長，1999年8月任青海省海西州公安局交警支隊副支隊長兼格爾木市公安局交警大隊大隊長，2000年11月任青海省海西州公安局交警支隊支隊長（副縣級），2002年1月任青海省海西州公安局副局長兼交警支隊支隊長，2003年5月任青海省格爾木市副市長、市公安局局長、黨委書記，2005年8月任青海省格爾木市副市長、市公安局局長、黨委書記兼格爾木市委政法委副書記， 2008年11月任青海省海西州公安局局長、黨委副書記，2011年10月任青海省海西州政協副主席，2016年9月任青海省格爾木市政協主席（副廳級）。
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