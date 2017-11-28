點亮手機燈光 航空業勞工勞動部前表訴求中央社 (2017-11-28 20:30)
多個航空業工會成員28日晚間在勞動部外舉行「點起火把，照亮政府良心」勞工團結晚會，眾人點亮手機燈光隨著現場音樂律動、哼唱，柔性表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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