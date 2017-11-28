航空業勞工勞動部前揮動手機燈光中央社 (2017-11-28 20:30)
多個航空業工會成員28日晚間在勞動部外齊聚抗議勞基法擬修法，與會民眾現場點亮手機燈光，隨著播放的音樂旋律擺動。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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