航空業勞工赴勞動部前高呼口號表訴求中央社 (2017-11-28 20:30)
多個航空業工會成員28日晚間在勞動部外舉行團結晚會，與會成員高呼口號，並提出「拒絕勞基法修惡，避免航空產業勞工班表日益惡化」、「聲援工會幹部，抗議勞動部裁決會無法保障勞工」、「勞動部長林美珠應立刻下台」等3項訴求。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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