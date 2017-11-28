旅客大排長龍 荷蘭機場推預約通關中央社 (2017-11-28 19:58)
（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場是歐洲重要轉運樞紐之一，為解決安檢需時冗長的問題，機場試行預約安檢措施，最快15分鐘內就可通關。
荷蘭廣播基金會（NOS）今天報導，史基浦機場（Airport Schiphol）即日起至12月11日試行預約安檢措施，機場會有特別閘門，讓旅客最快在15分鐘內完成通關。
試行措施有其條件，首先航班必須在10時至13時30分之間起飛，飛行目的地位於歐盟成員國內，旅客需在飛行前4日內預訂，預約服務免費。
試用期間，預估每15分鐘可有30名旅客通關，如測試成功將考慮正式推出，盼有效縮短排隊等候時間。
此外，史基浦機場早前還加快行李安檢，例如設有較少手提行李旅客的專用通道，以解決假期高峰時登機輪候時間過長的問題。
史基浦機場近年不斷增加航線，是歐洲最繁忙的機場之一，由於人力問題和反恐安檢嚴格，從去年4月旅遊旺季開始，安檢排隊等待時間動輒以小時計算。1061128
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