記者謝敏政／嘉義報導

嘉義縣政府訂於106年12月2、3日(星期六、日)舉辦二梯次「嘉義縣鳥瞰鰲鼓-賞鳥及自然生態研習活動」，自即日起至106年11月29日中午12點止受理網路報名，每梯次120人，共計240人，依報名順序額滿為止，歡迎踴躍報名參加。

引領民眾實際走入大自然，讓民眾更加認識鰲鼓濕地及人類與自然環境之間的關係，農業處表示活動內容十分豐富有趣，包括參觀東石自然生態展示館、認識鰲鼓濕地自然生態及鳥類、漁村生態體驗及漁村午宴等，適合親子闔家參與。

農業處指出，鰲鼓濕地位於嘉義縣東石鄉鰲鼓村，104年1月28日經內政部公告為國家級國家重要濕地，佔地512公頃。因擁有沙洲地、沼澤、魚塭、農墾區及大範圍的木麻黃防風林，因而吸引大批的候鳥、水鳥及留鳥進駐，此處紀錄到的鳥類有259種，包括許多保育類鳥類，有黑面琵鷺、遊?、黑翅鳶、紅隼、魚鷹、東方澤鵟、紅嘴鷗、鸕鶿及雁鴨科、鷺科等鳥類。

本次活動名額有限，全程免費，歡迎民眾把握機會踴躍報名參加，活動詳情及報名網址請至嘉義縣政府網站-(http://www.cyhg.gov.tw/)、或洽詢專線05-3620123＃336陳小姐。