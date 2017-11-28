匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank Group）近日向Uber收購股票，但最新報價卻直接打7折，對Uber估值僅480億美元。

知情人士向《彭博社》（Bloomberg）透露，軟銀以及投資公司Dragoneer集團、General Atlantic正計畫購入至少14％Uber股份，只是報價卻較該公司最近一輪的估值少了30％。

Uber的2017年過得並不順遂，從今年2月開始一連串醜聞爆發──包括性騷擾文化、與Waymo的自動駕駛車輛機密竊盜訴訟、使用內建程式規避監管機構、公司內部上演的人事鬥爭等，到近日Uber自己坦承的5,700萬乘客、司機個資外洩等，都讓這間世上最有價值的新創公司蒙上一層陰影，也讓軟銀對Uber「打七折」。事實上，Uber的估值今年已被包括領航投資（Vanguard Group）在內的共同基金調降了15％。

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如果這筆交易最終成功，軟銀集團領投的集團將從現有的Uber投資者中購入至少14％股份，這筆收購以及對Uber 10億美元的直接投資，將使此集團成為Uber最大的股東之一，以軟銀為首的聯盟將獲得2個董事席位，Uber董事會席位將從11名擴增至17名，同時將降低前任CEO卡拉尼克（Travis Kalanick）的權力。

Uber新任CEO Dara Khosrowshahi在接手Uber後曾喊出他的目標是要在2019年將公司IPO，他也在上任之後將Uber的公司文化「打掉重練」，重新為這間公司立下許多新規矩，並找來百事可樂（PepsiCo）總法律顧問Tony West，試圖解決公司正面臨的一系列訴訟爭議。

軟銀於去（2016）年10月宣布成立一規模最高達1000億美元的科技投資基金「軟銀願景基金」（SoftBank Vision Fund），當時軟銀社長兼創辦人孫正義表示，未來10年，軟銀願景基金將成為科技業最大投資者，將分5年時間進行投資，預計每年投入200億美元。

值得注意的是，軟銀並不是只有投資Uber，也投資了它在世界各地的競爭對手，例如東南亞的Grab、巴西的99、中國滴滴出行、印度Ola等。

消息來源：Bloomberg, BUSINESS INSIDER, FINANCIAL TIMES

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