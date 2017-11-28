匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

亞太電信攜手全家便利商店，推出首次申辦的設定費、預繳款等均可在全台的全家便利商店以現金24小時支付。亞太電表示，「全家便利商店支付方式」是電信業首度以便利商店代收款的機制完成用戶預約訂單，線上與線下的跨界組合，創造雙贏商機。

此外，亞太電信表示，歡慶智慧生活三週年慶，新壹大網通話免費、上網分級系列資費再添生力軍，全新金爆199羽量級上網吃到飽資費正式上線。

亞太電信全新的199資費，享1G流量後降速，單門號方案降速至3Mbps吃到飽，手機方案則是降速到1Mbps，無論單門號或是搭配手機方案，均享網內網外市話通話前3分鐘免費（上限200分鐘）。

亞太電信推出VoLTE及Wi-Fi通話服務，全系列資費用戶皆可免費使用VoLTE及Wi-Fi通話服務。

亞太電信表示，市場上亞太電擁有最多支援機款的電信廠商，結合各大手機業者包括：Apple、Asus、HTC、InFocus、Moto、Nokia、OPPO、Samsung ，可支援VoLTE語音通話服務的iOS及Android 4G手機共66款，支援VoWiFi服務共50款機型支援，真正落實4G通話服務。

亞太電信推出新壹大網資費除了主打網內、網外及市話通話免費外，更透過上網分級規劃，亞太電說，消費者可輕鬆選擇最適合自己的資費，尤其現在市面上智慧手機常有軟體或應用程式更新需求，許多消費者為避免大量突發的數據傳輸而爆增的費用，不得不選擇吃到飽的資費，但是生活中所需的上網需求其實並不大，因此，如果吃到飽又能分級，對於羽量級消費者而言，將是最經濟實惠的首選。

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