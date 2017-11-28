陸恆豐銀行董事長蔡國華 被查中央社 (2017-11-28 19:25)
（中央社台北28日電）新華社報導，總部設在山東煙台的中國大陸恆豐銀行董事長蔡國華涉嫌「嚴重違紀、違法」，目前正接受調查。恆豐銀行2016年被爆料，指銀行高層主管涉嫌私自瓜分鉅額公款。
蔡國華同時兼任睌袘行中共黨委書記。報導指出，蔡國華被查的消息是在恆豐銀行今天舉行的專題會議上得知。
新浪財經報導，除蔡國華外，睌袘行紀委書記王曉森同時被免職，配合調查。
報導指出，山東省政府秘書長王華將接任睌袘行臨時黨委書記，未來可望繼任董事長，但須待股東會及董事會推選；而中國銀行山東省分行行長王錫峰則將轉任恆豐銀行行長。
根據報導，2016年5月14日，睌袘行高層主管透過香港東亞銀行帳戶私分鉅額公款，其中蔡國華分得人民幣達3850萬元（新台幣約1.75億元），其他主管分獲款項數額不一，但最少也有800萬元。
蔡國華1965年生，山東人，學醫出身，曾在共青團系統發展。2003年12月起歷任中共山東沾化縣委副書記、沾化縣長、縣委書記，2007年12月升任煙台市副市長，2013年12月轉任睌袘行董事長。1061128
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