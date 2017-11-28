記者李文生／台南報導

為活化將軍區沿海漁村風光，雲嘉南風景區管理處推動的漁村戶外美術館系列馬沙溝3D彩繪村，以海洋、漁村生活及童趣等為主題，共有36幅作品，呈現馬沙溝漁村的意象。雲嘉南管理處處長徐振能表示，馬沙溝3D彩繪村轉角即可看到藝術，遊客沿著地上的藍色小魚指引尋找畫作，並在畫作前標示的最佳攝影處，即可拍出最佳照片。

彩繪村一隅。

雲嘉南風管處處長徐振能表示，馬沙溝3D彩繪村主題以海洋、漁村風情為主，畫風充滿童趣，彩繪村以李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，就像在社區內尋寶，讓遊客體驗到轉角是藝術，巷弄有驚喜的氛圍。

彩繪漁村藝術。

徐振能說，邀請吉卜力動畫世界的日本創作團隊認可的瑪雅彩繪工作室為馬沙溝精心打造，繪畫團隊以木紋、鐵鏽、青苔、石紋等材質，處理方式融入當地建築，感受到藝術創作的用心與創意元素。