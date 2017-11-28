記者邱世明／新北報導

連續舉辦第7年的「新北市歡樂耶誕城」，已經成為代表台灣的國際級觀光活動之一，今年更打造全台最大的主題光雕秀，從新北市府的市民廣場延伸到板橋站前廣場，面積相當於1.5個足球場；另外周邊也以馬戲團為主題規劃華麗燈飾區，夢幻浪漫的氛圍，吸引民眾拍照打卡。

乘坐時光機，跟著桑塔熊家族展開華麗冒險，回到億萬年前，發現恐龍蹤跡，虛擬暴龍聲光效果十足，震撼全場；跳脫緊張場景，來到萬花筒舞臺，桑塔熊隨著音樂起舞，可愛模樣超級療癒。

「2017新北市歡樂耶誕城」展開39天慶祝活動，最有看頭的莫過於全台投影面積最大的光雕秀，範圍相當於1.5個足球場，從府前的市民廣場、板橋站前廣場到萬坪公園，每天下午5點半到晚上10點，半個小時展演一次。另外周邊以馬戲團為主題的夢幻燈飾，同樣是熱門打卡景點。

邁入第七年的新北歡樂耶誕城不斷創新，成為代表台灣的國際級觀光活動之一，今年還特別請來韓國動畫巨星企鵝總統Pororo和新北小客熱鬧站台，而市府一樓大廳也打造銀白聖誕特區，讓民眾提前感受過節氣氛。