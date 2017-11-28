【台灣醒報記者譚有勝台北報導】智能體育正夯！「智能高爾夫球」與「智能飛輪系統」藉著VR技術、數據分析、運動系統，有望提高民眾的運動效益。中國文化大學體育系教授彭賢德28日受訪時指出，「智能高爾夫球」藉著力學數據分析能夠精進高爾夫球迷的球技。實踐大學資管系教授黃耀賢受訪時也指出，「智能飛輪系統」可以讓民眾可以一邊健身玩遊戲，一邊看風景，讓室內飛輪運動也可以變得有趣。

力學數據提高球技

科技部28日邀請法人、大學展出30多個科研成果，其中「高爾夫球力學分析訓練系統」、「智能飛輪系統」成為全場焦點。高爾夫球易學難精，許多民眾常因沒有好的指導而感到困擾，但「高爾夫球力學分析訓練系統」有望為球迷解決煩惱。彭賢德教授受訪時指出，「高爾夫球揮桿動過複雜，此運動VR系統技術成為一個即時指導的輔助工具」。

彭賢德進一步解釋說，藉著力學的分析足底壓力分佈、壓力中心偏移、揮桿軌跡調整姿勢以此來協助高爾夫球迷精進球技，讓人人都有機會成為高爾夫專業球手。他也透露，研發團隊將進一步邀請專業的球員對系統進行評測，希望能夠在姿勢、力學的分析上做精準的判斷，以供民眾有一個標準的參考。

智能飛輪可自娛

由實踐大學開發的「智能飛輪系統」，則是藉由VR技術，生理量測系統、室內單車，提供室內運動臨場感及遊戲性。黃耀賢教授受訪時也指出，「民眾在使用這套系統時，能夠藉著生理量測系統，提供正確的單車運動方式。」使用者也可以一邊騎車健身玩遊戲，看風景，讓室內飛輪自行運動也可以變得有趣。

黃耀賢教授表示，這套系統開發時便是以「樂高程式」（虛擬實境軟體）為基礎，整合運動、娛樂、科技、數據分析，讓民眾可以在虛擬實境裡提高運動的效益。他也說，這套系統已開發完成度達到8成，未來投入到運動場館裡，藉著生理數據、VR實境，翻新民眾室內運動體驗方式。