【台灣醒報記者譚有勝台北報導】「智能飛輪」結合VR、室內飛輪單車、生理量測系統後，兼具娛樂與體育效果，吸引無數科技迷擠爆產學成果發表會現場。科技部長陳良基28日在表示，產學合作推動3年，促成90多件案例，藉著連結法人機構研發單位的技術，包括工研院、國研院、資策會等與產學一起合作，將加速科研產業化的發展，估可創造100億元產值，成立10家新創公司，帶動經濟發展。

科技部28日於華山文創園區舉行「法人鏈結產學合作計劃」成果發表會，並邀請8大法人機構，包括工研院、國研院、資策會、生技中心、金屬中心、車輛中心、塑膠中心、紡織所等研發機構與大學，展出30多個產學合作成果。

「台灣作為一個小國，應該審慎評估資源，整合各個單位組隊一起打拚。」陳良基指出，為了將學界的成果加速落實於產業，這次特別邀請具有完備技術的法人機構成為業界、學界的橋樑，將深具產業化的學術研究成果產業化。為了結合與協助學界更多技術成果，產學合作也將加入商研院、國衛院、機械中心等法人機構，藉著跨領域的技術單位加速產學合作計劃發展。

陳良基說，3年來，共完成8758件學術研究評估，並將成果上傳於產學媒合平台，促成90件產學合作的案例，領域涵蓋資訊、智慧機械、升技醫材等，估計可創造200多個就業機會，成立10家新創公司，並帶動100億元的產值。

「科技部未來將在技職教育體系推動『實作研究型計劃』，希望藉著具有技術、研究動能的大學投入到產學合作裡。」陳良基強調，產學合作的計劃主要分為2個部分。第一、利用科研成果協助產業轉型。第二、若市場沒有相關產業，科技部也會輔導相關單位成立新創公司。雖然我國現在有100-200家新創公司，但我國的科研能力並不比以色列遜色，未來科技部將著力將輔導科研單位成立新創公司，帶動經濟發展。