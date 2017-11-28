寧波爆炸案 起因拆解非法爆炸物不慎中央社 (2017-11-28 18:36)
（中央社台北28日電）浙江寧波市26日發生爆炸案，當地警方昨天曾宣稱爆炸源是現場的一處化糞池。但警方今天的新說法是，有人在拆解非法製造爆炸物過程中不慎引發爆炸，但非人為故意製造爆炸，嫌犯則被逮捕。
寧波市公安局在微博「寧波公安」發布情況通報稱，江北「11•26」爆炸事件發生後，經過36小時全力偵破，調查取證取得重要進展。
通報稱，警方已查明，11月25日晚間，在爆炸中心點有拆解銷毀非法製造的爆炸物作業活動，並於26日上午8時49分許在此進行剩餘爆炸物處理；偵查證實並經技術專家評審一致認為，拆解作業過程不慎可引發爆炸，排除人為故意製造爆炸可能。
通報提到，經警方對參與運送和拆解作業相關人員及見證人員調查，爆炸中心點位於寧波市江北區莊橋街道李夢社區北側、原李家村周邊空地的化糞池。
非法製造的爆炸物含鋁粉和硝酸鋇成分，爆炸物由遼寧發至寧波。11月25日15時許，由小貨車運至事發地點存放，於當晚開始拆解。
通報稱，警方鎖定爆炸物歸屬者是安徽阜陽籍單姓嫌犯，並已在湖北省黃石市陽新縣白沙鎮潘橋村抓獲；經審訊，嫌犯坦承為逃避警方打擊，毀滅非法持有的爆炸物，指使其在寧波的家人進行拆解沖洗銷毀。1061128
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