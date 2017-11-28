（中央社記者陳葦庭台北28日電）台灣位處板塊交界處，地震頻繁，中央氣象局今天舉辦記者會宣布，宜花海域115公里地震海纜系統已擴建完成，可提高宜花海域地震定位準確度約30%。



根據中央氣象局統計，台灣地震活動頻繁，其中規模6以上的中大規模地震約有將近70%分布於東部海域，而氣象局也在民國100年底完成先導型的海纜觀測系統布建，由宜蘭頭城陸上站向東南外海延伸45公里，並裝設一座即時觀測站，將台灣地震觀測網之監測範圍由陸地拓展至海域。



為提升地震海嘯預警時效與地震定位準確度，氣象局於104年起推動執行海纜系統二期擴建作業，並於106年10月底順利完成，擴建後海纜觀測系統總長115公里，總共設置3座即時觀測站，最深達2732公尺。



中央氣象局氣象地震測報中心課長林祖慰說明，海纜系統觀測資料經整合測試顯示品質良好，以106年9至10月兩個芮氏規模4.5以上且發生於觀測站附近海域的地震案例進行分析，顯示此海纜地震觀測站可提高宜花海域地震定位準確度約30%、減少地震規模誤差約0.2與縮短地震偵測時間約1至5秒。



他補充，此電纜式即時觀測系統結合強震即時警報系統的應用，將可有效發揮地震測報與防災預警效能，未來氣象局將以此為基礎，在前瞻基礎建設計畫下持續推動海纜擴建，於台灣東部海域建構一道由北而南的完整防線，以提供更全面且快速的地震海嘯預警資訊。1061128