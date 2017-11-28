中國大陸成都大學主管參訪佛光大學 體驗出境搭機情境教室



(中央社訊息服務20171128 18:18:20)來自中國大陸四川省成都大學高層主管代表團今天抵達佛光大學參訪，此行為兩校自今年五月簽訂合作交流協議以來，雙方更為密切的互動交流。 代表團由成都大學建築與土木工程學院徐濤院長帶領，包括該校美術與影視學院等各學院、學生處等各行政單位主管一行總共十九人。 佛光大學國際暨兩岸事務處長謝大寧、副國際長張瑋儀，代表校方歡迎及說明佛大校務發展特色。謝大寧國際長說，佛光山系統大學五校一體的跨國際大學系統非常獨特，歡迎成都大學以任何形式，透過佛光大學，擴大與各海外系統大學進行交流合作，也期待下個學期即能派遣交流學生到佛大學習。 徐濤院長則介紹該校創建於1978年，現有十幾個專業學院，學生人數21,500人，研究生600人，專任教師1,200人，學術規模與能量多元完備。成都大學樂於和佛光大學暨佛光山系統大學擴大學術交流合作。 成都大學參訪團也參觀佛大新成立的通識教育中心語言情境教室，這是模擬機場出入境過程，以及搭乘飛機的全英語教學教室，裡面設有海關、證照查驗、機艙座椅，以及機艙服務等語文和實境教室，麻雀雖小，但是五臟俱全，在校園裡搭乘「佛光航空」的機艙座椅感覺有趣，大家都在問：真有這家航空公司嗎？顯然都已經融入情境了。（20171128）



訊息來源：佛光大學



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