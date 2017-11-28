社區特色綠美化 隔熱防曬助減碳 台東縣成功鎮和平里閒置空地綠美化中央社 (2017-11-28 17:43)
社區特色綠美化 隔熱防曬助減碳 台東縣成功鎮和平里閒置空地綠美化
(中央社訊息服務20171128 17:42:44)全球暖化影響著我們的生活，氣候變遷議題日益受到重視，種植花草樹木不僅能綠化、美化環境，更能調節氣候、淨化空氣及創造旅遊休憩景點。本年度台東縣環保局特別在成功鎮和平里，里長歷年積極於閒置空地綠美化工作，結合社區傳統稻草編織技藝製作入口意象，吸引遊客駐足拍照；在東河鄉泰源社區，本年度推動種植原生誘鳥誘蝶植栽行動，結合生態池達到觀賞兼具教育意義的生態旅遊場域。
台東縣環保局表示，該局歷年來積極推動社區特色綠美化，不僅因地制宜且具備多功能之效益，例如於大武鄉尚武社區活動中心設置綠牆及綠屋頂，改善當地氣候炎熱及活動中心室溫偏高的問題，此外，戶外以鐵架及網架裝設形成綠牆支架，在下方以盆栽方式種植百香果，不僅多了停車場域也可有農產收成，具環境及食農雙重教育意義。
環境綠美化一直以來是臺東社區積極推動之首要工作，民眾從居家環境做起，進而可影響整個社區，環境的綠美化程度可大幅提升當地居住品質及舒適度，環保局呼籲民眾應新增及持續維護管理綠美化之場域，以創造優質、乾淨及舒適的家園。
訊息來源：台東縣政府
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