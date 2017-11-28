臺東縣營造國際友善環境暨提升英語能力授證典禮 黃健庭縣長期持續推動國際化



(中央社訊息服務20171128 17:41:58)臺東縣政府於今(28)日舉辦「營造國際友善環境暨提升英語能力」授證典禮，今(106)年有37家業者榮獲金質殊榮、73家獲得銀質認證、24家獲結業獎狀，相較去年成長超過5成。這次也特別舉辦「台東縣境外學生接待家庭培訓」，特別挑選20戶優良接待家庭接受表揚，可謂台東的國際化深耕成功大躍進。黃健庭縣長希望持續推動國際化，營造台東成為國際友善幸福移居城市，吸引更多國際人士前來觀光，甚至於移居。



黃健庭縣長表示，邁向國際城市是他為台東積極勾勒打造的縣政願景，近年來，不但強調世界城市友好交流以促進台東國際能見度，更重視營造台東國際友善環境，規劃辦理英語服務標章計畫，以及舉辦多項的國際賽事活動，例如目前正在金樽舉行的國際衝浪賽，6年前剛辦理時根本不被看好，誰也沒有想到已經成為國際性的賽事，每年都吸引不少外國朋友參與及來玩浪，今年還將世界長板總冠軍賽拉來台東，讓全世界再次看到台東。



另外，縣府還推動了公共空間除錯計畫、金樽、富岡、鹿野、鐵花村等重要景點雙語指引設立以及中、英、日、韓的多語行銷網站等多項國際視野的政策，相信為臺東勾勒的國際幸福城市正在逐步踏進。國際化的工作應該要持續來推動，而且是一項全民的運動，近期來說，在地商家可多做觀光生意，長期而言，則希望培養下一代更寬廣的國際視野。



為提升臺東縣國際能見度並與世界接軌，迎接海外遊客到訪，營造國際友善環境成為臺東縣政首要課題，臺東縣政府自去(105)年開辦「英語服務標章計畫」共有104家業者接受輔導(21家金質、48家銀質、35家結業獎狀)，今年則有超過150家商家橫跨11鄉鎮業者報名「英語服務標章計畫」，接受輔導且成果豐碩，獲得金、銀質獎章業者均較去年成長超過5成，且今年「英語服務標章計畫」中有很大的一個重點，即是商家英語環境輔導，除外語顧問個別輔導外，更提供台東觀光路線墊板、標示貼紙等雙語指示，協助業者建立完整雙語標示與溝通環境。 「台灣人並不是英文不好，而是害怕開口說英文」，輔導計畫的外語顧問Jeff指出，外國觀光客怕的不是英文不好的服務人員，而是拒絕溝通的服務人員，現代社會有太多可以輔助語言溝通的工具，應該多使用這些工具來提升服務品質，只要能完成服務的流程，對外國觀光客來說都是好的服務。



訊息來源：台東縣政府



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