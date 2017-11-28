北京首都互聯網協會一行16人到亞洲大學參訪 與亞大陸生及本地生座談交流暢談兩岸互聯網互通



(中央社訊息服務20171128 17:16:10)北京首都互聯網協會一行16人，今（28日）天到亞洲大學參訪，亞大副校長楊鎮華、總務長朱界陽、資傳系張建人老師、環安室節能組組長蔡麟祥等人接待，並與亞大陸生、本地生座談交流，暢談兩岸互聯網、網路互通有無的情形，氣氛熱絡。



北京首都互聯網協會一行16人，由該協會副會長楊蘇帶領到亞大參訪，楊蘇指出，參訪團員大部分是第一次來台，從冰雪封天的北京到艷陽天的台灣，一路走來，所見所聞，真是百聞不如一見。該會成立於2004年10月，迄今共有112家企業會員，此次組團來台成員，不少是互聯網佼佼者，如騰訊、微博、網易、快手、便利蜂等，希望與台灣企業、學術交流，進而透過互聯網力量，傳遞更多正能量。



亞大副校長楊鎮華代表致詞歡迎北京互聯網協會訪問團到訪，他說，亞大創校17年，是所年輕的大學，充滿朝氣蓬勃，目前正值AI人工智慧時代，校方也正要成人工智慧研究中心，發展成為「智慧校園」、亞大附屬醫院成為「智慧醫院」，希望能向大陸互聯網業者學習。



剛從北京參加兩岸媒體人北京峰會的總務長朱界陽說，亞大創校之初，就重視美學、人文藝術教育，不但將校園闢建成為環境優美的「花園大學」，更聘請日本建築大師安藤忠雄興建現代美術館，定期展出國內外藝術品，進而推動三品教育、志工大學、五創學園，積極培養學生優質人文軟實力，希望能「以人文關懷，創造無限價值」，讓學生未來的發展無窮。



北京首都互聯網協會參訪團，還與亞大陸生視傳系碩士生傅茜、山東交換生宋子揚，以及本地生魏銘佐、鍾帛均、劉佳樺等位同學座談。騰訊內容管理辦公室副總監李冬偉、傳利蜂公共事務部高級經理張寧娟、微博公共事務部經理王祥等人分別介紹各公司業務及內容。



快手政府事務部總監張鵬表示，該公司業務以視頻、直播為主，透過「快手」進入移動的互聯網，短視頻的交流愈來愈頻繁，已經深入人們生活之中，改變人類的生活。這幾天到台灣參觀，發現此地人文氛圍濃厚，特別注重人文關懷、環境保護，希望透過互聯網也能進入如此濃厚的人文氛圍之中。



大陸生視傳系碩士生傅茜、山東交換生宋子揚關心兩岸網路互通情形，如台灣民眾透過大陸淘寶網，已經可以下單購物，讓大陸的物質與台灣交流，這是兩岸網路互通好的開始。



兩岸互聯網發展協會副理事長吳侑勳回應說，為了兩岸互聯網暢通交流，他建議騰訊、微博等公司先後到台灣成立創業中心或創客空間，彼此分享、交流，透過商業機能，台灣企業能藉由全大陸的文化、資訊、商業模式創造商業平台，順其自然地，逐步讓兩岸的網路能暢通無阻。



北京首都互聯網協會一行16人，接著在總務長朱界陽陪同下，參觀亞洲大學現代美術館正在舉辦的「無極之美─趙無極回顧展」，對美術館所展現建築之美及館藏藝術品，留下深刻印象。



訊息來源：亞洲大學



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