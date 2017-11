亞洲大學休憩系講座教授、國際名廚江振誠授課 指導亞大學生餐飲微型創業要領 強調注重團隊合作



(中央社訊息服務20171128 17:15:15)亞洲大學休憩系講座教授、國際名廚江振誠11月27日在亞大創客空間授課,透過問題導向學習法 (Problem based learning, PBL) 的討論後,此次課程,44位同學分成兩組進行餐廳開設競賽報告,透過課前資料蒐集及市場評估分析,提出符合現實環境的餐廳,展現團隊創業精神。



江振誠講座教授甫於11月26日再次獲選法國美食雜誌《Le Chef》「2018世界百大主廚」((100 Best Chefs in The World))殊榮,是第四次入選。江振誠講座教授上課前曾拜會蔡進發校長,江振誠講座期望能將多年來的經驗透過更系統化的教學進行傳承,讓「教」與「學」因而有了良性的循環,「在與亞洲大學這一年多的合作經驗中,感受到學校開放與創新的教學環境與師生互動,完全能夠精準的契合與實踐自己的想法」,未來將投注更多的時間在教學與開啟學生的創意思惟上。



「開一家餐廳即使有好的構思及計畫,沒有精密的財務計算是不能執行的。」江講座提到先前的課程,主要是讓同學有初步開店創業的構想及輪廓,經過同學數週的上課及討論後,此次是經由報告與講評後的反思,了解創業會遇到的瓶頸與難題,希望透過這次分組報告讓大家互相學習,找出各組發想餐廳的優勢及劣勢,並經由不斷地修正讓創業規劃更具體可行。



此次餐廳開店設定以台中市七期鄰近大遠百與新光三越的商業區為評估地點,A組同學擬開設「HIGHT.FUN 餐酒館」,透過機能分析、競爭者分析及消費者習慣評估後,設計以宵夜及裝潢為賣點提供一個讓顧客放鬆心情的酒館餐廳;B組同學則以「Tai.H養生中式餐廳」為發想透過地理及生活機能分析,蒐集顧客消費行為及顧客用餐偏好,規劃出以健康為出發點的養身中式特色餐廳。



江振誠講座教授強調,開設餐廳首先要為產品下定義提供顧客畫面,他以「ASIA」這四個英文字為例,分別代表"Attitude、Style、Identity及Aesthetic,將其定義為「ASIA is An Attitude, Style, Identity and Aesthetic that we are proud of」;建議同學可以找相似的照片來說明與呈現,讓業者或顧客更了解與親近你所要表達的概念,如此成功機率就會提高。



此外,江講座並以機能分析舉例,可把餐廳分為三大部分,包含餐 (Dining)、場所 (Space)及 生活方式 (Lifestyle),讓顧客來此餐廳的目的不只有一個,除了用餐之外還可以在別的時段做不同消費與休閒,增加餐廳的營業額,如華山及松菸文創園區的功能性;而在材料使用的部分,建議可與台灣在地的設計師合作,並且使用環保可回收材料降低成本並提高組裝時效。



