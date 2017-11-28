赤腳劈腿腳軟Q 屏東枋寮長輩筋骨勇



(中央社訊息服務20171128 17:09:02)屏東枋寮鄉新開社區、隆山社區所辦理之社區照顧關懷據點於今(28)日正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。 屏東縣政府為建構完整、友善、有活力的老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團之輔導，整合社團與社區志工的力量，積極於屏東縣內各村里設置社區照顧關懷據點，期待讓社區長輩能有一個可以促進健康、延緩老化、拓展人際關係的快樂環境，今日枋寮鄉新開社區、隆山社區據點接續揭牌啟用，長輩歡喜迎賓。



縣長潘孟安首先來到枋寮鄉新開社區，在門口迎接縣長的是93歲身子骨硬朗的潘連消阿嬤，一年四季都打著赤腳的潘阿嬤聽說縣長要來社區，雖然天氣已入秋微涼，一早就來到關懷據點歡喜等著要揭牌。潘縣長致詞表示，關懷據點的成立是要給社區年長者有個地方相聚，一起分享家庭的生活點滴，同時也透過據點健康促進活動來延緩老化，縣長也感謝據點辛苦付出的志工媽媽，不僅要打理每週據點活動的餐飲，假日沒休息還要出來參加志工訓練及音樂照顧訓練來提升自己，實在非常不簡單。



緊接著潘縣長一行人來到隆山社區關懷據點，隱藏在隆山據點高齡88歲的鄭楊金阿嬤，展現軟Q身段，現場表演一字馬的劈腿神功，讓縣長以及與會來賓嘖嘖稱奇，縣長還誇讚隆山據點長輩不僅身體健康，這次在枋寮高中舉辦的銀髮小三帖運動會，顧腳骨顧氣管以及顧筋骨表現特別；會後縣長更擔任一日志工，協助據點進行餐飲服務，感受隆山據點的活力朝氣。



屏東縣政府推動一村里一據點至今已建立280處社區照顧關懷據點，其中枋寮鄉15個村包含新開村及隆山村共有10個社區照顧關懷據點，全縣服務涵蓋率達到83.6%，縣府除了辦理志工培訓課程並整合各局處資源進入社區，例如：行動藥師服務、預防失能課程等，更期待在地公所能持續支持推動社區加入辦理據點的行列，同時也期望每個據點能逐步擴展到兩天或三天，從「小班」變成「大班」，讓長輩們能有更多的機會在社區中接受服務。



訊息來源：屏東縣政府



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