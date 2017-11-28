心理系因應PBL課程與職場觀摩舉辦校外機構參訪 帶領同學北上參訪家防中心等醫療服務機構



(中央社訊息服務20171128 17:05:41)亞洲大學心理系11月24日為落實PBL課程與職場觀摩，舉辦「讓愛無礙—亞大心理性別友善增能活動」機構參訪行程，心理系主任孫旻暐系、吳信輝老師一起帶領大三學生、碩士生，到台北市政府毒品危害防制中心市立聯合醫院昆明院區、財團法人張老師基金會「城男舊事心驛站」、露德協會台北辦公室、台北市政府家庭暴力防治中心等4大專業服務機構取經。



參訪毒品危害防制中心時，精神科衛漢庭醫師以「安非他命使用障礙症的評估與治療」為題，介紹藥癮與娛樂性用藥，提醒藥癮治療與預防是未來很重要的趨勢；感染科顧文瑋醫師以「愛滋的過去、現在與未來」為題，詳細介紹愛滋的相關正確知識，並解說一般人對愛滋常見的迷思與誤解，他提醒同學們HIV僅是二十世紀的黑死病，而在目前的二十一世紀中已有一套有效的治療方法，強調對愛滋的治療即是一種預防。



在財團法人「張老師」基金會受台北市政府委託成立的「城男舊事心驛站」中，黃重仁主任具體說明國內唯一以男性為主要服務對象之中心所提供的各項專業服務，他強調，在過去服務經驗中發現，男性的防衛心比女性重，他們不是沒有求助的需求，而是在社會的期待及責任下讓他們不敢說出來。



此外，在露德協會台北辦公室，楊家琪主任以「與帕斯堤同行」為題，具體說明對於愛滋檢驗呈陽性（Positive）的帕斯堤族群應該有的正確認識，她並以多個案例帶出該協會所提供的重要服務方案。



台北市政府家庭暴力防治中心副主任陳彥竹歡迎心理系師生到參訪，他說，該中心在今年4月才啟用，目前該中心面臨藥酒癮與疑似精神疾病患者的處理中缺乏案件處理共識共識與社工資源較分散人員不足等困境。該中心為合格設置的心理治療場地，依過去的工作經驗，她很重視心理師團隊合作，鼓勵心理系學生未來能一同加入家防的工作行列。



心理系孫旻暐主任表示，希望透過本次活動讓學生們，能更瞭解性別相關的服務方案與未來心理系可以發揮的專業職場現況，以擴大學生專業視野，並瞭解實務工作中心理系專業所需扮演角色與需具備之能力。



訊息來源：亞洲大學



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