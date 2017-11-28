林盈利組長到日本大榮環境株式會社 訪視海外實習學生 並洽談與大榮環境株式會社擴大實習機會



(中央社訊息服務20171128 17:01:46)亞洲大學學涯中心實習組組長林盈利11月13日至17日赴日本大榮環境株式會社瞭解學生海外實習狀況。林盈利組長由該公司人事課參与高山搕@、海外採用当林家安協同探視實習學生，並拜會大榮環境株式會社神戶總公司總務部長鰐部仁、三重中央開發株式會社事業所長平井俊文。



大榮環境株式會社今年10月第五次拜訪亞大學涯中心，錄取崔降心同學為實習生，明年2月將再到亞大面試，目前亞大有溫智棋、林君瑋同學到該公司實習，且有兩位校友擔任正職人員。 大榮環境株式會社總務部長鰐部仁指出，亞大實習生充分適應學習及生活環境，也能互相幫助，表現良好。由於亞大有許多不同專長領域的學生有意願赴日實習，林盈利組長趁機向總務部長洽詢未來能否擴大實習領域？總務部長回應說，目前基於擴廠的需求，需要較多現場工作的實習學生，但若未來有管理部門等相關實習職缺，學生也已具備優異的日文能力，該公司也會提供實習機會。



事業所長平井俊文也表示，該公司正持續觀察亞大學生的表現，會根據人事部門評價表與現場指導學生的工作人員討論，藉由評估上課學習的態度與是否具體瞭解學到的技術知識等，希望能從實習過程中，找到未來留在公司任職人才，期待未來有更多優秀亞大學生來實習。 林君瑋同學說，很慶幸有機會能夠到大榮環境株式會社實習，公司安排的課程相當紮實，每次進入現場工作前，都會先安排教育課程，瞭解現場工作注意事項後，再由現場專業操作人員指導作業，學習到許多課堂沒有接觸過的專業知識，這是個難得的經驗。



此外，公司上下班安排交通車往返廠區及宿舍，宿舍環境相當舒適及寬敞，除了有完整的客廳、衛浴及廚房設備外，公司也儘量配合大家的額外生活需求，例如：免費提供網路及腳踏車等，夜間與假日也會安排相關休閒活動，讓大家一同參與，融入日本當地生活。



學涯中心林盈利組長強調，此行到日本探視學生的工作與生活環境，帶回許多現場實習資訊及照片，有助於未來想要到日本實習的學生參考，減少學生前往海外實習的不確定感。



訊息來源：亞洲大學



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