遠東科大國際設計營三部曲 服務設計新化礁坑社區居民



(中央社訊息服務20171128 16:51:06)斑駁白髮的婦人和棕色頭髮紮著馬尾卻又留著絡腮鬍的年輕人，這對母子全身充滿藝術氣息，出現在遠東科大校園，格外引人注目。兩位國際大師原籍蘇格蘭，後搬至挪威定居，應遠東科大商設系老師黃苾芬，舉辦服務設計國際設計營邀請，前來台灣引導學生，透過陶瓷工藝與傢俱設計營，探討社會責任服務設計的意義，並將在12月6日商借新化礁坑國小的空地，舉辦一個在地餐宴，與遠大師生、新化礁坑社區居民共約80人，在營造大自然圍繞的環境下共餐。



六十歲的母親莎拉•哈尼曼是陶瓷工藝高手，但她可能沒想到，她還會教導比自己歲數大多了的老人家。新化礁坑社區居民高齡歲數眾所皆知，這次參加的近20名居民，最年輕六十多歲，最年長是九十三歲的陳江爐，還是自己騎機車前來參加。27日這群社區居民與遠大商社系學生，在礁坑國小共同接受莎拉•哈尼曼的指導，28、29日學生則在遠東科大，創作屬於新化礁坑社區特色的餐具，屆時這些餐具，都會成為12月6日活動的「嬌點」，他們可是會拿著這些成品，盛著利用在地食材設計出來的餐點，而學生則在這過程體會社會價值與社會責任。



三十出頭歲的兒子，奧斯卡•哈尼曼是傢俱設計大師，11月30日到12月5日將在遠東科大舉辦一場傢俱設計營，讓學生規劃一個可以與新化礁坑居民互動的裝置設計，餐宴現場同時展出兩場工作營的攝影記錄作品。



黃苾芬表示，如今設計系學生普遍缺乏實作經驗，遠東科大兩年前開始購置木工、陶藝、皮革機具，這些器材與業界相去不遠，絕對可以讓電腦的設計成為產品，再也不是設計與市場行銷脫鉤，這也讓遠東科大的設計系學生有特色，能獨當一面，不用依附在工廠或設計公司才能生存，也有能力自行創業；雖然這些過程會比其他學校學生辛苦，但出社會實力高下立判，學生反而感激學校老師的要求，舉辦這樣的活動，也讓學生知道善盡社會責任。



訊息來源：遠東科技大學



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