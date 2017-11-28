正修科大與工具機公會簽意向書 學生畢業即就業就業即上手



(中央社訊息服務20171128 16:33:55)台灣工具機零組件同業公會今天與正修科技大學簽訂合作意向書，建立區域師生技能聯盟，共享課程開發及種子教師培訓，協助正修優秀畢業生優先面試、優先錄用，畢業即就業、就業即上手，解決業界技術人力需求。 為培育工具機產業優質技職科技人才，正修科技大學與台灣工具機零組件同業公會透過合作意向書機制，增進資源運用，強化技專校院教師實務經驗及開發實務課程，提升學生學習品質與就業。 正修科大機械系主任陳鴻雄以「工具機切削技術應用」為題，進行專題報告，隨即由台灣工具機零組件同業公會理事長嚴瑞雄與正修科技大學校長龔瑞璋簽署合作意向書，龔瑞璋表示，傳統產業為工業之母，正修剛拿到教育部產業菁英訓練示範基地─CNC工具機切削技術優質人力培育計畫，與產業更密切結合，成為培訓人才的搖籃，縮短學用落差，與產業無縫接軌。 顏瑞雄接著說，正修在五軸加工運用及人才培育，受到業界好評，以私立學校的資源能達到如此水準，實在很不簡單。 未來合作內容包括有，推薦業界高階主管到正修科大到校專題講座，並擔任課程規劃、計畫執行諮詢及設施管理委員。 台灣工具機零組件同業公會協助推薦業界師資參與系所、學程規劃系列實務主題式業師講座課程，每學期6週的「業師協同教學」課程，並媒合正修具相當實務經驗的老師至產業深耕服務。 台灣工具機零組件同業公會進一步促成所屬會員廠商給正修畢業學生及外籍生有優先面試機會，優先錄用成績優秀畢業學生，協助廣宣正修科大舉辦的校園徵才就業博覽會並提供職缺，更媒合辦理職場實習、企業參訪等活動，增進產業與學生交流。



訊息來源：正修科技大學



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