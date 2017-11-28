全國大專校院壁球賽 中州科大女生團體組奪冠



(中央社訊息服務20171128 16:26:16)中華民國大專校院106學年度壁球錦標賽，11月25日至26日於中州科技大學舉辦，計有17所學校、近百人次報名參加8個項目的比賽，中州科技大學今年共有10名選手報名參賽，雖然絕大部分都是第一次上場比賽，但成績可圈可點，拿下女生團體組第一名、男生團體組第三名，一般女生個人單打蔡殊徵、江妤婷、曾慧玲同學分別拿下二、三、四名，一般男生個人單打張宇廷同學獲得第四名。



台灣設有壁球場地的大專院校不多，中州科技大學在民國94年起即推廣壁球運動，曾在96、97年辦理過二屆大專校院壁球賽，之後由高雄醫學大學接辦壁球委員會。運動與健康促進系曾意涵主任表示，今年再由中州科大接手，因此為提昇全國大專校院的壁球水準及推廣壁球運動風氣，特舉辦本項運動競賽。本次比賽分為：男、女生團體賽、一般男、女生個人單打賽、公開男、女生個人單打賽以及教職員男、女生個人單打賽，共分為8個比賽組別。



經過2天的激烈競賽，各組優勝名單如下：1.男生團體賽-第一名高雄醫學大學、第二名台灣大學、第三名中州科技大學。2.女生團體賽-第一名中州科技大學、第二名高雄醫學大學。3.一般男生個人單打賽-第一名陳鴻斌(臺灣大學)、第二名黃定源(明志科大)、第三名林育麒(正修科大)、第四名 張宇廷(中州科大)、第五名楊卓民(逢甲大學)、第六名張廷裕(黎明科大)。4.一般女生個人單打賽-第一名李佳柔(高雄醫大)、第二名蔡殊徵(中州科大)、第三名江妤婷(中州科大)、第四名 曾慧玲(中州科大)。5.公開男生個人單打賽-第一名陳品全(樹德科大)、第二名趙文皓(聖約翰科大)、第三名魏志宇(聖約翰科大)。6.公開女生個人單打賽-第一名曾茜琦(澎湖科大)、第二名鄭敏恩(海洋大學)、第三名譚賜欣(輔英科大)。7.職員男生個人單打賽-第一名鍾冬川(逢甲大學)、第二名林聯喜(臺灣大學)、第三名袁鶴齡(中興大學)、第四名 李祖德(臺灣大學)。8.教職員女生個人單打賽-第一名林小君(臺灣大學)、第二名陳詠馨(臺灣大學)、第三名李曉琦(臺灣大學)、第四 名王佳意(臺灣大學)。



獲得女生團體組第一名及一般女生個人單打賽第二名的蔡殊徵同學，目前是中州科大保健食品系碩士班學生，她說父親是職業軍人，小時候常看父親與軍中同袍打高爾夫球，到了國小時就開始跟隨教練練習，高中時本想唸體育班但未能如願，直到考上中州科大運動與健康促進系，才正式研修運動課程，因為壁球是必修科目，接觸壁球後產生興趣，自己也考上了壁球C級教練證照。



蔡殊徵同學說，壁球比賽需與對手進行技巧與戰術的對抗，是與高爾夫球最大的不同點，由於是強度較高的運動，因此札實的基本功、穩定性相當重要，而體能耐力則是致勝的關鍵。蔡殊徵同學表示，中部目前大專院校只有中州科大、中正大學及逢甲大學有壁球場地，打壁球運動的人不多，她希望未來繼續帶領學弟妹加入壁球運動，全力推展讓更多人認識壁球。



中州壁球隊隊長張宇廷同學表示，這次比賽除了他之外，其他隊員都是第一次參加比賽。他們平常每天下午5:00健身房開放使用時間，就會到壁球場練習，訓練體力與反應速度。張宇廷說，這次全國大專校院壁球錦標賽，對所有隊員來說是初試啼聲，他在每一場比賽都幫自己的隊員分析對手的優、缺點並加以改進，希望爭取到最好的成績。



中州科技大學壁球隊指導老師黃長發表示，壁球運動受限於場地的關係，因此從事壁球運動的人口不多，在大專院校比較有壁球場地，在四星、五星級飯店、運動俱樂部則有少數場地，中州科技大學目前有8面壁球場地，其中2面是國際標準場地。壁球運動必須從國中、高中就要推展，因此中華民國壁球協會希望把中州科大列為中部壁球培訓基地，可以讓壁球運動更普及，為國家培育更多的壁球選手。



訊息來源：中州科技大學



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