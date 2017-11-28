航空業工會勞動部前抗議（1）中央社 (2017-11-28 18:50)
多個航空業工會成員28日晚間齊聚勞動部外，舉行「點起火把，照亮政府良心」航空業勞工團結晚會，有與會民眾在大字報上寫出訴求，帶到現場。中央社記者徐肇昌攝 106年11月28日
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