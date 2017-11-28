大陸讓台媒採訪李明哲案宣判「親疏有別」，准許進入法庭內看直播的媒體有4家，其他未受邀請媒體則在岳陽大酒店會議室看微博轉播，訊息滯後，且會議室裡有一半是當地台辦或官方人士。中央社記者張淑伶岳陽攝 106年11月28日